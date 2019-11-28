e-Devlet'in Giriş Sayısı 1 Milyar'a Ulaştı!

Vizyoner Zirvesi 2019'da açıklama yapan Ali Taha KOÇ, e-Devlet'in giriş sayısının 1 Milyara ulaştığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi 2019 tüm hızıyla devam ederken, konuşmalar yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ önemli açıklamalarda bulundu. Ülkeler ve şirketler arası rekabette teknolojinin önemini vurgulayan Ali Taha Koç, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan harcamaların 17 Milyar Dolar'a ulaşacağını belirtti.

Sözlerinin devamında dijital ortamdaki veri transferine de değindi. Bu kapsamda 2002'de saniyede yapılan veri transferinin 100GB olduğunu söyleyen KOÇ, 2017'de bu rakamın 46.600GB'a ulaştığını belirtti. Bu rakamın 2020'de 150.700GB'a ulaşması beklendiğini dile getirdi. Teknolojinin her yerde kullanıldığını söyleyen KOÇ, e-Devlet'ten de bahsetti.

e-Devlet'in oldukça fazla kullanılan bir sistem olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlere kullanıcı sayısı açıklanan e-Devlet'in toplam giriş sayısı da açıklandı. Konu ile ilgili açıklamayı yapan Ali Taha Koç; 2008 yılında sadece 5 Bin kişinin bu sisteme giriş yaptığını, şimdi ise toplam giriş sayısının 1 Milyar'ı aştığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "...Bundan sonra e-Devlet'i her vatandaşımızın rahatlıkla kullanacağı bir ortama çevirmek istiyoruz. Kamu tarafından üretilen bir verinin diğer bir kamu kurumu tarafından belge olarak istenmemesi maksadıyla başlatılan sıfır belge politikası için çalışmalarımız hızla devam ediyor. e-Devlet'ten Dijital Türkiye Versiyon 1.0'a giden süreçte; hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,80 iken yaptığımız çalışmalar ve kurumlarımızın üstün gayreti neticesinde talep edilen ortalama belge sayısı 0,34'e düşürüldü."