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  4. e-Devlet'in Soyağacı Hizmeti Sosyal Medyayı Karıştırdı

e-Devlet'in Soyağacı Hizmeti Sosyal Medyayı Karıştırdı

İrem Sayın
İrem Sayın Sosyal Medya
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e-Devlet'in Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti dün gündeme geldiğinden beri ortalık durulmuyor. Sosyal medyaya sıçrayan soy ağacı meselesi deyim yerindeyse kırdı geçirdi!

Büyük büyük büyük büyük dedesinin nereli ve neci olduğunu merak eden milyonlar sistemi çökertti, öyle ki e-Devlet sitesi dahi kullanılmaz hale geldi. Aşırı yoğunluktan uygulamayı askıya aldıklarını açıklayan e-Devlet yetkilileri, bir süre hizmet veremeyeceklerini duyurdu. Sistem kapanmasına rağmen Twitter başta olmak üzere sosyal medyanın gündemine düşmekten kurtulamadı.

İşte kırıp geçiren o paylaşımlar:

 

 

😁

İzmir Geyik (@izmirgeyik)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Gördüğünüz gibi ülkemizde asla yıkamayacakları şeylerden biri bu iflah olmaz mizah anlayışımız. Daha komiklerini gördük diyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırın yazımıza ekleyelim.

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ETİKETLER: twitter e-devlet

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