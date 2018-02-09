e-Devlet'in Soyağacı Hizmeti Sosyal Medyayı Karıştırdı

e-Devlet'in Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti dün gündeme geldiğinden beri ortalık durulmuyor. Sosyal medyaya sıçrayan soy ağacı meselesi deyim yerindeyse kırdı geçirdi!

Büyük büyük büyük büyük dedesinin nereli ve neci olduğunu merak eden milyonlar sistemi çökertti, öyle ki e-Devlet sitesi dahi kullanılmaz hale geldi. Aşırı yoğunluktan uygulamayı askıya aldıklarını açıklayan e-Devlet yetkilileri, bir süre hizmet veremeyeceklerini duyurdu. Sistem kapanmasına rağmen Twitter başta olmak üzere sosyal medyanın gündemine düşmekten kurtulamadı.

İşte kırıp geçiren o paylaşımlar:

E-devlette soyağacı sonuçları açıklanmış ben mengücekleri istiyordum bu sene de hiçbir anadolu beyliğine yerleşememişim — Orkun K (@orkunkurtoglu_) 8 Şubat 2018

#edevlet te Soyağacı sorgulama hizmeti açıldı, soyuma bakayım dedim galiba benim soyuma virüs bulaşmış pic.twitter.com/4oppkKYeWT — Bay Odun (@Odunbay1) 8 Şubat 2018

Kız istemeye çiçek ve çikolota yanında Soyağacı çıktısı götürmek😅😅😅#edevlet — ismail Ceren (@docceren07) 8 Şubat 2018

İzmir Geyik (@izmirgeyik)'in paylaştığı bir gönderi ( Şub 9, 2018 at 1:27öö PST )

😁 İzmir Geyik (@izmirgeyik)'in paylaştığı bir gönderi ( Şub 8, 2018 at 11:58öö PST )

Gördüğünüz gibi ülkemizde asla yıkamayacakları şeylerden biri bu iflah olmaz mizah anlayışımız. Daha komiklerini gördük diyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırın yazımıza ekleyelim.