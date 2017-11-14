e-Devlet Kapısı'na Çok Önemli Bir Yenilik Daha Geldi

e-Devlet'te bugün itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşların, kamu hizmetini elektronik ortamda alabileceklerini müjdeledi.

e-Devlet hizmeti her geçen gün daha da büyüyen bir platform haline geldi. Öyle ki son rakamlara göre e-Devlet hizmetini aktif olarak kullanan kişilerin sayısı 35 milyona yaklaştı.

18 Aralık 2008'de 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı kurum sayısı 362, verilen hizmet sayısı 2 bin 346 olurken; aylık ortalama işlem sayısı 120 milyon, aylık ortalama giriş sayısı ise tam 42 milyon.

Bakan Ahmet Arslan, e-Devlet konusunda çok önemli adımlar attıklarını ve e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirtti. Arslan, "Kullanıcı sayısı 35 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda, adınıza şirket kurulup kurulmadığının belirlenmesinden üniversite sınav kaydına, patent başvurusundan ikametgaha kadar birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılıyor" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik yazışma sürecine girdiğini ve bu geçişle hem zaman hem de maliyet tasarrufu yaptıklarını ifade eden Arslan, tüm belediyelerin İçişleri Bakanlığı Bulut Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne entegre olacağını söyledi.

Arslan, e-Devlet Kapısı üzerinden en sık kullanılan işlemler hakkında da bilgi verdi. 120 milyonun üzerinde görüntülemeyle "4A hizmet dökümü"nün (Sosyal Güvenlik Kurumu) ilk sırada yer aldığını anlatan Arslan, "Bunu yaklaşık 80 milyon görüntülemeyle 'mahkeme dava dosyası sorgulama' (Adalet Bakanlığı) ve 60 milyon görüntüleme ile 'vergi borcu sorgulama' (Gelir İdaresi Başkanlığı) takip etti" dedi.

Bununla birlikte Arslan, mobil hat, trafik cezası, öğrenci belgesi, askerlik belgesi sorgulama ve üniversite kaydı gibi daha birçok işlemin e-Devlet üzerinden anlık gerçekleştirilebildiğini belirtti.

"Tek Durak Hizmet Noktası" adlı yeni bir hizmet vermeye başlayacaklarını ifade eden Arslan, söz konusu sistem ile bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşımıza ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Pilot uygulamanın ilk olarak Ankara'da başlayacağının müjdesini paylaşan Arslan, "İnsanlarımız gelecek, buradan direkt bizim elemanlarımız marifetiyle hizmetini alabilecek. Küçük gibi gözükmekle birlikte çok önemli bir iş görecek" dedi.

Arslan, verinin dışarı sızmasının, başkası tarafından izlenmesinin veya iletişim sırasında değiştirilmesinin mümkün olmadığı sistemin, 7 gün 24 saat izlendiğini de sözlerine ekledi.

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