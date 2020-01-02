e-Devlet Kapısı'nda En Çok Kullanılan Hizmetler Açıklandı

Vatandaşların e-Devlet Kapısı’nda en çok kullandığı hizmetler belli oldu. Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı’nda 2019 yılı boyunca en çok işlem gören hizmetleri merak edenler için detaylar haberimizde.

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet’i 40 milyonun üzerinde kişi kullanıyor. 2 bin 535’i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88’i belediye hizmetleri, 396’sı özel kurum hizmetleri, 54’ü su ve kanalizasyon hizmetleri olmak üzere 5 bin 73 farklı hizmetin sunulduğu e-Devlet Kapısı’nda vatandaşların en çok başvurduğu hizmetler açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Dijital Türkiye Portalı’nda verilen hizmetler her yıl artarken, kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı. 2008’de bu sayının sadece 6 bin 990 kişi olduğu paylaşıldı. Türkiye’de en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan e-Devlet Kapısı, milyonlarca insana yerden bağımsız birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmetine cep telefonundan ulaşma kolaylığı sunuyor. Sadece 2019 yılında 465 milyondan fazla işlem cep telefonu üzerinden gerçekleştirildi. Bakanlıkların geçtiğimiz yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle: