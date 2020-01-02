e-Devlet Kapısı'nda En Çok Kullanılan Hizmetler Açıklandı

Vatandaşların e-Devlet Kapısı’nda en çok kullandığı hizmetler belli oldu. Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı’nda 2019 yılı boyunca en çok işlem gören hizmetleri merak edenler için detaylar haberimizde.
Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet’i 40 milyonun üzerinde kişi kullanıyor. 2 bin 535’i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88’i belediye hizmetleri, 396’sı özel kurum hizmetleri, 54’ü su ve kanalizasyon hizmetleri olmak üzere 5 bin 73 farklı hizmetin sunulduğu e-Devlet Kapısı’nda vatandaşların en çok başvurduğu hizmetler açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Dijital Türkiye Portalı’nda verilen hizmetler her yıl artarken, kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı. 2008’de bu sayının sadece 6 bin 990 kişi olduğu paylaşıldı. Türkiye’de en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan e-Devlet Kapısı, milyonlarca insana yerden bağımsız birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmetine cep telefonundan ulaşma kolaylığı sunuyor. Sadece 2019 yılında 465 milyondan fazla işlem cep telefonu üzerinden gerçekleştirildi. Bakanlıkların geçtiğimiz yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle:
- Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
- Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden
- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
- İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
- Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
- Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
- Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
- Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
- Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama
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