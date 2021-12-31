e-Devlet Kimlik Numarası Kısıtlama Özelliği Sunuldu

e-Devlet kimlik numarası kısıtlama hizmeti, internet kullanıcılarının kullanımına açıldı. Vatandaşlar, yeni özellik sayesinde e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasını kısıtlayabilecek. Yeni hizmet ile birlikte vatandaşların iradesi dışında şirket ortağı ya da yetkilisi olmasının önüne geçilecek.

e-Devlet Kimlik Numarası Kısıtlama Hizmeti Erişime Açıldı

Devlet hizmetlerinin çevrim içi ortamda gerçekleştirilmesine olanak tanıyan e-Devlet sistemine yeni hizmetler eklenmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş tarafından kullanılan sisteme yeni bir hizmet eklendi. Eklenen hizmet, vatandaşların önemli ölçüde hayatını kolaylaştıracak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine oldukça önemli bir açıklamada bulundu. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Koç, yeni hizmete ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Koç, MERSİS üzerinden başlatılan uygulama kapsamında, şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak/yetkili olacak kişinin bilgilerinin kimlik numarası ile sorgulandığını ve sisteme eklendiğini açıkladı.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmetin daha faaliyete geçtiğinin altını çizen Koç, bugüne kadar vatandaşların çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket ya da ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurması ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulması gerektiğini belirtti.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri" isimli hizmet sayesinde vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden kimlik numaralarına kısıt koyabileceğini ve böylelikle şirket ortağı/işletme sahibi ya da bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebileceğini duyurdu.

Fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurulması suretiyle işleme alınan bu taleplerin artık e-Devlet Kapısı üzerinden anlık olarak yapıldığını ifade eden Koç, daha önce kimlik numarası üzerine kısıt konulan kişilerin bir şirkette/işletmede ortak ya da yetkili olmak istemeleri durumunda aynı hizmeti kullanarak konulan kısıdı da kaldırabileceklerini söyledi.

2021 yılında 3 milyarın üzerinde sisteme giriş yapıldığını belirten Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'ndaki kayıtlı kullanıcı sayısının 57 milyon 650 bin 254'e ulaştığını, mobil hizmet syısının ise 3 bin 330 olduğunu ifade etti.

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