e-Devlet Kullanıcı Sayısı Açıklandı! İşte Dudak Uçuklatan Rakam

Türkiye'de vatandaşların kolayca tüm devlet işlemlerini halletmesi için hazırlanan e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı duyuruldu. Gelin hep beraber e-Devlet'in kullanıcı sayısına yakından bakalım.

Türkiye'de Kaç Kişi e-Devlet'i Kullanıyor?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet kullanıcı sayısının kaç olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada sistemi 1 milyarın üzerinde kişinin ziyaret ettiği ve 45 milyon kullanıcının kayıtlı açıklandı. 2008'de e-Devlet sisteminde 6 bin 990 kişi kayıtlı iken bu yıl sayı 45 milyona ulaştı. e-Devlet sistemi her geçen saniye yeni bir üyeye sahip olmakta.

e-Devlet'te şu anda 5 bin 170 hizmet bulunuyor. Geçtiğimiz yıl e-Devlet'te en çok "Dava Dosyası Sorgulama" , "4A Hizmet Dökümü" , "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmetleri kullanıldı.

2020 e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? e-Devlet Şifresi Ücreti Nedir?

e-Devlet şifresi almak en yakın PTT şubesine gitmeniz ve görevliye e-Devlet şifresi almak istediğinizi söylemeniz gerekmekte. e-Devlet şifresini ilk kez alıcak iseniz 2 TL ödeme yapmanız gerekmekte. Eğer şifrenizi unuttuysanız ve yeni şifre almak isterseniz 4 TL ücret ödemeniz gerekmekte.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan e-Devlet uygulamasını cihazınıza kolayca ve güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.