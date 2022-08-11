e-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Açıklandı: Hâlâ Üyeliği Bulunmayan Milyonlar Var

Vatandaşların her türlü hizmete, veriye ve bilgiye erişebildiği e-Devlet hizmetinin kullanıcı sayısı açıklandı. Kurulduğu günden bu yana pek çok hizmeti kullanıcıların erişimine sunan e-Devlet üzerinden yapılan anketler de kullanıcıların %95'inin sistemden memnun olduğunu gösteriyor.

Pandemi dönemiyle birlikte dijitalin öneminin arttığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, hızlı ve güvenli bir şekilde vatandaşların e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebildiklerini ve e-Devlet'in Türkiye'nin dijital arayüzü olduğunu belirtti.

e-Devlet Kullanıcı Sayısı 60 Milyonu Aştı

Her geçen dönem içerisinde barındırdığı hizmetlerin arttığını ve dijitalleşmenin vatandaşlara olan katkısına değinen Koç şu ifadeleri kullandı:

"Salgın dönemiyle e-Devlet Kapısı'nın önemi de arttı. e-Devlet Kapısı, sadece salgın gibi olağanüstü zamanlarda işleri kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın zamandan da tasarruf etmelerini sağladı. e-Devlet Kapısı sağladığı kolaylıklar ve tasarruflar sayesinde Dijital Türkiye yolunda atılan en büyük adım olduğunu her geçen gün ispatlamaya devam ediyor."

Bugün sistemde 886 kuruma ait 6.665 dijital hizmetin yer aldığını belirten Koç, kullanıcı sayısının da 60 milyonu aştığını belirtti. Bu rakamı ele almak gerekirse ülkedeki yaklaşık 20-25 milyonluk kesimin hâlâ e-Devlet üyeliği bulunmuyor.

Peki siz e-Devlet'in sağladığı hizmetlerden memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.