e-Devlet Kullanıcı Sayısı Duyuruldu

Vatandaşların pek çok işini internet üzerinden halletmesini sağlayan e-Devlet sisteminin kullanıcı sayısı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet kullanıcı sayısını açıkladı.

e-Devlet Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Antalya'da düzenlenen 4. Kamu Bilişim Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ali Taha Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 44 milyon 585 bin 564 olduğunu söyledi. Ali Taha Koç, 2018 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısının da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştığını duyurdu.

e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğuna dikkat çeken Ali Taha Koç, e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğunu açıkladı. Ali Taha Koç, "Kullanıcılarımız e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, 121 milyon 542 kez vergi borcu sorgulaması, 70 milyon 535 bin kez mobil hat sorgulaması yaptı ayrıca SGK tescil ve hizmet dökümü, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması, e-bordro hizmeti, icra dosyası sorgulaması, tapu bilgileri sorgulaması, yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu" dedi.

Hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden e-Devlet uygulamasını cihazınıza kolayca indirebilirsiniz.