e-Devlet Miras Sorgulama Hizmeti’ni 2 Milyon Kişi Kullandı

e-Devlet uygulaması son yıllarda bir hayli geliştirildi ve vatandaşlar tarafından sık sık kullanılan bir hizmet haline geldi. Günümüzde e-Devlet sayesinde birçok işlemimizi, hiçbir devlet kurumuna gitmemize gerek kalmadan, evde bilgisayar başında sadece birkaç tıklamayla yapabiliyoruz. Bu açıdan e-Devlet, her geçen gün vatandaşlara çeşitli hizmetler, kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ‘Soy Ağacı Sorgulama’ hizmeti e-Devlet üzerinden verilmeye başlanmıştı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından aşırı ilgi görmüştü. Hatta öyle ki, hizmetin verilmeye başlandığı ilk günlerde aşırı yoğunluktan dolayı e-Devlet kilitlenip bir süre hizmet veremez hale gelmişti. ‘Soy Ağacı Sorgulama’ hizmetinden sonra ise başka bir e-Devlet hizmeti daha verilmeye başlandı ve bu hizmet de oldukça ilgi gördü.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine, e-Devlet üzerinden ulaşılmasına yönelik bir çalışma yaptı. e-Devlet üzerindeki ‘Veraset İlamı Sorgulama’ isimli bu hizmet bir miras sorgulama hizmeti ve yaklaşık bir ay önce vatandaşların kullanımına sunuldu. Buna göre e-Devlet üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilere, mirasçılık belgelerinin verilmesi işlemleri 22 Şubat'tan itibaren başlamıştı. Miras sorgulama hizmetinin e-Devlet’ten yapılmaya başlandığı ilk gün, e-Devlet üzerinde tam 2540 işlem yapıldı. İlerleyen günlerde bu hizmetin artık e-Devlet üzerinden verildiğinin daha çok duyurulmasıyla birlikte, hizmeti kullananların sayısı gün geçtikçe katlanarak arttı. Miras sorgulama hizmetinin e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmasından bu güne kadar, yaklaşık 1 ay içinde bu hizmeti 2 milyon 81.404 kişinin kullandığı açıklandı.

Miras sorgulama hizmetinin tek olumsuz yanı ise, miras bırakan kişinin TC kimlik numarasının bilinmesi şartı. Bu hizmette örneğin, babanızın TC kimlik numarasını bilmiyorsanız, babanızın size miras bırakıp bırakmadığını öğrenemiyorsunuz. Ancak edinilen son bilgilere göre, miras sorgulama hizmetindeki bu şartın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Eğer bahsi geçen bu çalışma gerçekleşirse, kişiler artık akrabalarının TC kimlik numarasını girmek zorunda kalmadan, sadece kendi TC kimlik numaralarını sisteme girerek mirasçılık belgelerine ulaşabilecekler.