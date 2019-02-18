e-Devlet Sisteminin Kullanıcı Sayısı Açıklandı

2019 yılı sonunda birinci versiyonunun tamamlanması planlanan, e-Devlet Kapısı sistemi hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi cevaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı program kapsamında e-Devlet kullanıcı sayısı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

e-Devlet ya da resmi adıyla e-Devlet Kapısı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devlet dairelerindeki işlerini elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden halledebilmeleri adına kurulmuştu. 2006 yılında faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı sistemi, günümüze kadar genişleyerek büyümüş ve birçok işlemi kapsar hale gelmişti.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bölümünü e-Devlet’e entegre ettik, entegrasyonunu tamamladık. Bugün 511 kurumun, 4261 işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmekte” açıklamasını yaptı.

e-Devlet v1.0 sürümünün yüzde 90 tamamlandığını aktaran Oktay, yıl sonunda ilk sürümü tamamlanacak olan e-Devlet Kapısı sisteminin halihazırda 41 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğunu dile getirdi. e-Devlet şifrenizi nasıl alacğaınızı hemen aşağıdan görebileceğiniz gibi uygulamayı indirerek, yeni eklenen hizmete göz atabilirsiniz.