e-Devlet Soyağacı Sorgulama Açıldı!

e-Devlet'in ortalığı karıştıran soy sop sorgulama sistemi yeniden açıldı!

e-Devlet Alt-Üst Soy Sorgulama Hizmeti'nden tekrar yararlanabilirsiniz. Biliyorum hepiniz sabırsızlanıyorsunuz, e hadi size çıkış için kestirme yolu buraya bırakıyorum.

e-Devlet'te Soyağacına Nasıl Bakılır?

Hizmete açıldığı anda sistemin kitlenmesine yol açan soy sorgulama sistemi, uzun bir bekleyişin sonunda nihayet açıldı. Tek yapmanız gereken yukarı bıraktığım bağlantıya tıklayarak, sisteme e-Devlet şifrenizle giriş yapmak. Ardından ekranda 'Talebiniz alınmıştır' yazısını görecek ve soy ağacınız hazırlandığında mesaj ve mail yoluyla haberdar edileceksiniz.

Yukarıdaki mesajı aldıktan sonra tek yapmanız gereken e-Devlet Alt-Üst Soy Sorgulama sayfasına yeniden giriş yapmanız yeterli olacak. Sayfada otomatik olarak 1800'lü yıllara kadar yaşamış tüm atalarınızın doğum yerini görebileceksiniz.

Ay hadi Allah gönlünüze göre köken versin...