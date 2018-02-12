e-Devlet Soyağacı Hizmeti Ne Zaman Açılacak?

Abi siteyi kapattınız da içeride soyumuz sopumuz vardı...

Tanışma esnasında takriben 2. bilemedin 3. sorusu "Nerelisin" olan bir milletin, 7 ceddini söyleyen bir sisteme bu kadar ilgi göstermesine hiç kimse şaşırıyor gibi yapmasın. Bunun böyle olacağı belliydi. Asıl sorun sistemin bu kadar trafiği kaldırmamış olmasından kaynaklandı. Devlet elinde böyle bir teknolojinin olmaması gibi bir durum söz konusu değil, çünkü bugün Tamindir bile trafik yoğunluğuyla nasıl başa çıkacağını biliyor.

Şahsi fikrim bu kadar ilgi gören bir hizmetin ücretsiz olması saçmalığını fark eden devlet, hizmeti makul bir fiyat karşılığı yeniden sunmaya hazırlanıyor. Sonuçta Türk milleti, 50 lira olsa yine verir, dedesinin dedesinin dedesi nereden gelmiş öğrenir.

"Nerede len o bu aslında İzmirli değil diyenler, al ulan belgesi!"

Bir taraftan tırsıyorsunuz biliyorum, eminim sevmediğiniz bir memleket bir köken vardır, ya aslında büyük anneanne oralıysa? Bildiğin belgeselin içine düştük, kurtar bizi e-Devlet!

e-Devlet Soy Sorgulama Ne Zaman Açılacak?

Biliyorum bu başlığı görünce üst kısmı okumadınız bile, o kadar esprili şakalı yazı gitti mi boşa. Neyse neyse kızıp çekip gitmeden cevap veriyorum, bilmiyoruz. Bak şimdi küfür etmene değdi mi kardeşim? Soruyorsunuz cevaplıyoruz, ne gerek var bu öfkelere? Yoksa sen öfkesi meşhur olan coğrafyadan mısın? Gerçi hangimiz değiliz ki.

Hala çalışmaları süren e-Devlet Alt-Üst Soy Bilgi Servisi hizmete ne zaman açılacak öğrenmek için bizi takipte kalın!