E-Devlet Soyağacı İçin Yeni Uygulama: Şema Olarak Çıktı Alınabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, E-Devlet Soyağacı hizmeti için yeni bir uygulamanın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Kullanıcılar, yeni uygulama kapsamında alt üst soy bilgisini şema olarak çıktı alabilecek. Peki, soyağacı nasıl oluşturulur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

E-Devlet'te Soyağacı Nasıl Oluşturulur?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcınız üzerinden E-Devlet web sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Akıllı telefon ya da tablette E-Devlet uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Ana sayfada yer alan arama kısmına "Soyağacı görüntüleme (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" yazın ve arama sonucuna tıklayın. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Uygulamaya git" butonuna tıklayarak gerekli olan izni verin.

Son olarak "Onayla" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğniz takdirde soyağacı şeması görüntülenecektir. Açılan sayfada yer alan seçenekler sayesinde şemayı kişiselleştirebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı, soyağacı oluşturma hizmeti için yeni bir adım attı. Bakanlık, vatandaşların E-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlar, yeni hizmet sayesinde nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarının bir şemasını oluşturabilecek.

Soyağacı sayfasında 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneği yer alıyor. Kullanıcılar soyağacı şemasının arka planını, çerçevesini, çerçevelerin rengini ve hatta yazı tipini kişiselleştirebilir. Bunların yanı sıra şemada yer alan yazının rengi de değiştirilebilir.

Kullanıcılar, ekranın alt kısmında yer alan "+" ve "-" butonlarını kullanarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca "Ctrl" tuşuna basılı tutarak mouse ile soyağacının herhangi bir kısmına göz atabilirsiniz.

Yaptığınız kişiselleştirme işlemini beğenmediyseniz ve varsayılan ayarlara dönmek istiyorsanız alt kısımda bulunan "Sıfırla" butonuna tıklayabilirsiniz. Soyağacı şemasını indirmek için ekranın alt kısmında konumlanan "İndir" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Paylaşılan bilgilere göre soyağacı uygulamasında ilk etapta yalnızca üst soy görüntüleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizmette sınır tanımıyoruz. E-Devlet'e eklenen yeni hizmetimiz ile üst soy bilginizi görsel beğeninize göre tasarımsal olarak düzenleyebilir, yüksek çözünürlüklü haliyle çıktı alabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.