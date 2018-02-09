e-Devlet Soyağacı Uygulaması Askıya Alındı

Arkadaşlar, dedesine bakan çıksın site kasıyor!

Haklısınız, ben de bakmak için girdim ama geç kalmışım, denediğimde çoktan sistem kapanmıştı. Malum Türk insanı bayılır soyunu sopunu görmeye. Ne yalan söyleyeyim ben de baya meraklardayım acaba dedemin dedesinin dedesi kimmiş. Böyle söyleyince komik geliyor ama insan atasını merak eder yahu, etmiyorum diyen net yalancıdır!

Hayır işin kötü tarafı yalnızca soyağacı uygulaması askıya alınmakla kalmadı, baya e-Devlet uygulaması kullanılamaz hale geldi. İyi hoş meraklıyız çökerttik siteyi de soyuna sopuna bakmak dışında daha ciddi işi olupta sistemi kullanamayan vatandaşın günahı ne? Sistem bu kadar yüklenilmeyi kaldırmadı madem, askıya almak yerine siteden ayırıp başka bir internet adresinden yayınlayacağını duyur bari de ardı ardına kırk kez yenileye basabilecek ısrar gücünü içinde bulunduran vatandaşım bir soluklansın!

e-Devlet'e girmeyi başaranlar, 'Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle' Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama Sayfası'nın hizmet veremediği yazısıyla karşılaşıyor. Yani kısacası, bir durun allasen! Durun da adamlar bir düzeltsin. Hayır ayrıca eminim soyunuzu kurcaladığınızda çok da hoşunuza gitmeyecek şeyler göreceksiniz. Hayır sonra "Biz nasıl göçmen olmayız, gerçekten İzmirli değil miymişiz?" gibi sorularla annenizin sistemini kitleyeceksiniz sonra onun askıya alış tarzını pek beğenmeyebilirsiniz, bizden söylemesi.