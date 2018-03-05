e-Devlet'e Miras Sorgulama Hizmeti Eklendi

Soy ağacı sorgulama hizmetini devreye almasından sonra ziyaretçi akınına uğrayan e-Devlet Kapısı, bugün itibarıyla Miras Sorgulama işlemlerini internet üzerine taşıdığını açıkladı. Artık e-Devlet kullanıcı bilgileriniz ile size kalan miraslara dair ayrıntılı bilgileri edinebileceksiniz.

Soy Ağacı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dijitale aktarılan 1853 – 1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama hizmetleri, bütün Türk halkının dikkatini çekmiş ve e-Devlet sunucularının çökmesine sebep olmuştu. 6 Mart itibarıyla başlatılan bir başka sorgulama hizmeti de birçok kullanıcının ilgisini şimdiden çekmeyi başardı.

Mirasçılık Belgesi adı altında yapılan aramaların bundan sonra e-Devlet üzerinden halledilebileceğini söyleyen yetkililer, şöyle bir açıklama yaptı: “Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”

e-Devlet Üzerinden Miras Sorgulama Nasıl Yapılır?

6 Mart 2018 itibarıyla e-Devlet üzerine eklenen Miras Sorgulama Hizmeti, yine oldukça kolay kullanılabilir şekilde, e-Devlet kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Hizmeti kullanılmak için öncelikle turkiye.gov.tr adresini ziyaret etmelisiniz. Ardından sağ üst köşede yer alan Giriş Yap tuşuna basarak, e-Devlet’e dair bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Mirasçılık Belgesi yazarak, karşınıza çıkan hizmete tıklamalı ve sonrasındaki yönergeleri izlemelisiniz. Bütün bu işlemleri hallettikten sonra mirasınıza dair bilgileri rahatça görüntüleyebilirsiniz.