e-Devlet'te Pasaport ve Ehliyet Başvuru Durumu Sorgulanabilecek

Devlet dairelerinde yapılan işlemleri internet ortamına aktarma adına açılan e-Devlet Kapısı sistemi, gün be gün yeni hizmetlerle güncellenmeye devam ediliyor. Yapılan açıklamayla e-Devlet üzerinden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işleminin gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

2006 yılında hizmete açılan ve son yıllarda önemli yeniliklerle büyümeye devam eden e-Devlet Kapısı sistemi, vatandaşların hayatını oldukça kolaylaştırmıştı. Devlet dairelerine giderek yapmanız gereken yüzlerce işlemi bir tık uzağınıza taşıyan e-Devlet, özellikle yakın zamanda sistemde yapılan değişikliklerle uğrak noktası haline gelmişti.

Yapılan yeni açıklamayla pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumunun e-Devlet'ten sorgulanabileceği dile getirildi. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunulduğu aktarıldı. Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden, pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi.

e-Devlet özellikle soyağacı sorgulama işleminden sonra popülerliğini artırmıştı. Dedelerinin ve ninelerinin doğduğu yerleri görmek adına sisteme akın eden vatandaşlar, sistemin günlerce çökmesine sebep olmuşlardı. Soyağacı sorgulamanın ardından e-Devlet’e eklenen hizmetlerin sayısında devasa bir artış görülürken, yakın zaman önce yapılan bir başka duyuruyla 2018’in sonuna kadar devlet dairelerindeki neredeyse bütün işlemlerin e-Devlet’e aktarılacağı kaydedilmişti.