e-Devlet Uygulamasının İsmi Değişiyor

40 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan e-Devlet, yeni adıyla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vatandaşların birçok işini internet üzerinden kolayca halletmesini sağlayan platformun yeni adı “Dijital Türkiye” olarak duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, e-Devlet uygulamasında isim değişikliğine gittiklerini açıkladı.

“Kullanıcı dostu arayüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız” diyen Koç, çok yakın zamanda Dijital Türkiye olarak isimlendirilecek olan platformun, yeni adının yanı sıra yeni hizmetleri de kullanıcılar ile buluşturacağını söyledi.

e-Devlet, kamunun vatandaşlara ve özel sektöre verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü dijital ortamda halletmelerine imkan tanıyor. Toplam hizmet sayısı ise 4 bine merdiven dayayan platform, anlık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede çalışıyor.

Günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yaptığı e-Devlet, ya da yeni ismiyle “Dijital Türkiye”, kamuda çalışan kişilerin yüklerini hafiflettiği gibi, maddi açıdan da önemli bir tasarruf sağlıyor.

Koç ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de bu konudaki uygulamaları kapsadığını belirtti. Özellikle nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber artık dijital dünyadaki bütün verilerin toplanabildiğine dikkat çeken Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, bu verilerin Türkiye’de kalmasını ve Türkiye’de bir değere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların bu verileri paylaşabilmesi için öncelikle güvenmesi lazım. Firmalar kullanıcı rızasını aldığında elde ettikleri bütün verileri amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu da büyük riskler barındırıyor. Kişisel verilerin kullanımı aslında insanın yaşam hakkıyla aynı değeri taşıyor”