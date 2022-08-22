Bakanlık Açıkladı: e-Devlet Üzerinden Ad ve Soyad Değişikliği Yapılabilecek

e-Devlet, ihtiyacınız olan neredeyse her hizmete tek bir tık uzağınızda ve bu hizmetler her geçen gün genişletiliyor. Bugün ise önemli bir hizmetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların e-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği yapabileceğini açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad soyad değiştirmek isteyen vatandaşların 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceğini açıkladı. Daha önce geçtiğimiz yıl açıklanan bu hizmetle pek çok vatandaş ad soyad değişikliği gerçekleştirmişti.

24 Aralık'a Kadar Değişiklik Talebi Gönderilebilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre adları genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak kabul edilen, yazım veya imla hatası bulunan ad soyadlar için değişiklik başvurularının e-Devlet üzerinden 24 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilebileceği açıklandı.

Ayrıca bugüne dek bu hizmetten yararlanan vatandaşların sayısı da açıklandı. Açıklamaya göre bugüne dek 298.670 vatandaş soyadını değiştirirken, 134.818 vatandaş ise bu hizmeti kullanarak adını değiştirdi.