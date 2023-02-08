Artık e-Devlet Üzerinden Depremzedelere Bağış Yapmak Mümkün

2 gün önce Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğan deprem sonrası gerek AFAD gerek AHBAP gibi sivil toplum kuruluşlarıyla bölgeye gerekli yardım ve bağışlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların bağışlarını yapabileceği yeni bir imkân daha sağlandığını duyurdu.

Hâlihazırda vatandaşlar 1866'ya 'deprem' yazarak 20 TL bağış yapabiliyor. Bunun yanı sıra AHBAP gibi sivil toplum kuruluşlarının bağış hesaplarına da bağış gerçekleştirilebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte artık doğrudan AFAD'a ve depremzedelere gidecek bağışlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

e-Devlet'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurumuna bağlı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmeti altından dilediğiniz miktarda bağış artık e-Devlet üzerinden gönderilebiliyor.

e-Devlet'e 2 Yeni Hizmet: Para ve Kan Bağışı

Bunun yanı sıra artık e-Devlet'ten en yakın kan bağış merkezini de görmek mümkün. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmeti ile en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezine ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.