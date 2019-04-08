E-Devlet Üzerinden Mobil Hat Nasıl Sorgulanır?

Dolandırıcılığın binbir türlüsünün bulunduğu Türkiye'de, başka birinin sizlerin TC kimlik numarası üzerinden mobil hat açma riski bulunuyor. E-devlet üzerinden mobil hat sorgulaması yapabilir ve eğer hattı siz açmamışsanız, dilediğiniz zaman kapatabilme imkanınız da bulunuyor.

Vatandaşların hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiği e-devlet sistemi, bir süredir mobil hat sorgulama desteği de veriyordu. Mobil hat sorgulama işlemleri normal şartlarda, operatörünüz ile yapacağınız görüşmeden sonra gerçekleştirilebiliyor. Artık e-devlet sistemi sayesinde; herhangi bir operatör görüşmesi yapmadan hat sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil hat dolandırıcılığına dikkat!

Mobil hat açmak isteyen kişiler, T.C kimlik numaraları üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Henüz operatör bayilerinin, mobil hat açma konusunda çok fazla dikkatli olmaması nedeniyle başkaları üzerinden mobil hat açılabiliyor. Bu da büyük bir dolandırıcılık kapasitesi anlamına geliyor.

Böyle bir problemle sizler de karşılaşmışsanız, e-devlet mobil hat sorgulama işlemlerini aşağıdaki bağlantıdan yapabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Mobil Hat Sorgulamak İçin Tıkla

Üzerinize kayıtlı mobil hat olup olmadığını sorguladıktan sonra, eğer mobil hat sizin üzerinize açılmışsa aşağıdaki bağlantıdan iptal etme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Mobil Hat İptali İçin Tıkla

Ayrıca e-devlet sistemine giriş yaptıktan hemen sonra, sizler için açılacak arama butonuna mobil hat sorgulama yazarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mobil hat sorgulaması yapmak için e-devlet üzerinden kayıtlı olmanız gerekiyor.

Aksi taktirde sistem, mobil hat sorgulama işlemi yapmanıza izin vermez.

Sizlerin de, izinsiz mobil hat açtırma ile ilgili başınızdan geçen bir dolandırıcılık faaliyeti olmuşsa aşağıdaki yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.