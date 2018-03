e-Devlet Üzerinden Mobil Hat Sorgulaması Yapmayı Unutmayın

e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulaması yapan T.O. isimli bir vatandaş, kendi adına farklı illerden iki hat açıldığını ve hatlar üzerinden iPhone X alındığını fark etti. Uzmanlar ise böyle sıkıntılar yaşamamak için e-Devlet üzerinden sorgulama yapılması gerektiğini söylediler.

İstanbul Zeytinburnu’nda ikamet eden T.O. (30), e-Devlet üzerinden mobil hat sorgulaması yapmasının ardından neye uğradığını şaşırdı. Halihazırda kullandığı telefon numarasının yanı sıra iki farklı numarası daha olduğunu gören T.O. hızlıca GSM operatörünün mağazasına gitti. Mağazada yapılan sorgulamanın ardından Diyarbakır ve İzmir’den bu hatlar üzerinden iPhone X alındığını gören talihsiz vatandaş, bu telefonların paralarının ödenmesi gerektiğini öğrenince, soluğu adliyede aldı. İşlemlerin kendi rızası dışında yapıldığını belirten T.O. mahkeme yoluyla hakkını arama yoluna gideceğini kaydetti.

Kendisinin tesadüf sonucunda başına gelenlere dair bilgi alabildiğini söyleyen T.O., “Kimse benim gibi mağdur olmasın, stresten 2 gündür uyuyamıyorum. Bu telefonların parasını ödemek zorunda değilim. Hemen savcılığa ve BİMER'e başvurularımı yaptım. Bundan sonra her ay bu sorgulamayı yapacağım. Herkes baksın bu tuzağa düşmeyin” dedi.

e-Devlet Mobil Hat Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlk olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesi üzerinden başlayan mobil hat sorgulama hizmeti, sonrasında e-Devlet üzerine taşınmış ve daha kolay ulaşılabilir hale gelmişti. e-Devlet şifresi veya e-imzası olan vatandaşların ulaşabilen hizmet, sistem içerisinde Mobil Hat Sorgulama ismiyle bulunabilirken, sisteme direkt olarak ulaşabilmek için e-Devlet Mobil Hat Sorgulama girişi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.