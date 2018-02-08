e-Devlet Üzerinden Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet soyağacı sorgulama işlemi, bugün itibarıyla yapılan duyurunun ardından faaliyete geçti. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama başlığı altında başlayan yeni hizmetle birlikte, e-Devlet şifresiyle birlikte sisteme giriş yapanların, soyağacı bilgileri verileri verilmeye başlandı.

Yakın zaman önce çalışmaya başlayan ve devlet dairelerindeki işlerinizi internet ortamına aktaran e-Devlet, yapılan eklemelerle her geçen gün daha da büyümüştü. Askerlik sorgulamasından sicil kaydına, öğrenci belgesinden diplomaya kadar onlarca farklı belgenin birkaç tıkla alınabildiği sisteme, soyağacı sorgulama eklendi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde "Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama" işleminin e-Devlet üzerine taşındığını söyleyen yetkililer, başvuru yapan bütün vatandaşların 1800’lü yıllara kadar uzanabilen soyağacı bilgilerine ulaşabileceklerini söylediler.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenen uygulamada 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, bugüne kadar "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmü uygulanıyor ve tam olarak bir düzenleme olmaması sebebiyle soyağacına dair bilgileri Nüfus Müdürlükleri veriyordu. Yapılan çalışmayla müdürlüklerdeki veriler dijital ortama aktarıldı ve e-Devlet üzerinden kullanıma sunuldu.

e-Devlet Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama yapmak için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ ya da https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama adresi üzerinden ilgili sayfaya ulaşmanız gerekmekte. Bu sayfalardan herhangi birine tıkladıktan sonra, e-Devlet şifrenizle birlikte giriş yapmalı ve ardından sayfa sizi otomatik olarak yönlendirmezse en yukarıda bulunan arama çubuğuna Alt-Üst soy bilgisi sorgulama yazmalısınız. Hemen aşağıdagördüğünüz ekrandan alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemine tıklayarak, kendinize ait bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşlemlerin 8 Şubat 2018 itibarıyla başlaması sebebiyle ilk gün yoğunluğunun yaşandığını da unutmayın. Yeni hizmetin çeşitli haberler sitelerinde ve sosyal medya üzerinde gündem olmasından mütevellit bugün içerisinde bilgilerinize ulaşmakta güçlük çekebilirsiniz.