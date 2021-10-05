e-Devlet'ten Veri Sızıntısı İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi

e-Devlet veri sızıntı iddiası açıklama ile netliğe kavuştu. Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarının doğru olmadığını ifade eden resmi açıklama, vatandaşlara ait tüm verilerin güvende olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan bir iddiaya göre, e-Nabız başta olmak üzere devlete ait olan birçok internet sitesinin verileri internete düşmüştü. Hackerların, bu bilgileri forumlar üzerinden sattığı ifade edilirken biinlerce vatandaşın aşı, kimlik ve randevu bilgilerine erişildiği dile getirilmişti.

Hackerlar tarafından yapılan açıklamada, "E-nabız, Türkiye'nin kişisel sağlık kayıt sistemidir. Bu sistem ile kullanıcıların sağlık bilgilerini, randevularını, organ raporlarını görüntüleyebilirsiniz. Organ bağışı, kan bağışı, randevu alabilirsiniz. Bu sızıntıda 7 milyon profil var." ifadeleri kullanılmıştı.

e-Devlet veri sızıntı iddiasına açıklama

Ancak tüm bu iddialara karşı e-Devlet'in Twitter hesabından resmi bir paylaşım yapıldı ve hiçbir sızıntı iddiasının doğru olmadığının altı çizildi. e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi altyapıların güvenle saklandığı ve internette yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

"Kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir." ifadelerini kullanan e-Devlet açıklamasının tamamı şu şekilde:

2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerle kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir.

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