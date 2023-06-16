e-Devlet Verileri Çalındı mı? Beklenen Açıklama Geldi!

Siber Güvenlik Daire Başkanı Salih Talay, Türksat Gölbaşı yerleşkesinde yaptığı açıklamada e-Devlet Kapısı'nda veri sızıntısı olduğu iddialarına yanıt verdi. Talay, 85 milyon kişinin e-Devlet verilerinin çalındığı iddialarını reddederek, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının 63 milyon olduğunu ve bunun iddiaların asılsız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Başkan Talay: "Verilerin Çalındığı İddiaları Asılsız"

Başkan Talay, e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri depolamadığını, bu nedenle sızdırıldığı iddia edilen verilerin çalınmasının teknik olarak mümkün olmadığını vurguladı.

Çalındığı iddia edilen verilerin bazı internet sitelerinde satışa sunulmasıyla ilgili olarak Başkan Talay, bu sitelerin kullanıcıları dolandırmayı amaçlayan siteler olduğunu söyledi.

Başkan Talay, hem e-Devlet Kapısı'nın hem de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin asılsız iddiaları sürekli olarak yalanladığını ve son olayla ilgili idari ve yasal önlemlerin alınacağını teyit ederek kamuoyuna güvence verdi.

Başkan Talay ayrıca bireylere bankacılık uygulamalarında kullanılan uygulamaya benzer şekilde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirerek e-Devlet Kapısı hesaplarını ve profil bilgilerini korumalarını tavsiye etti.