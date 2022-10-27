e-Devlet'e Yapay Zeka Desteği Yolda

Bir süredir yenilikleriyle karşımıza çıkan e-Devlet'te yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcı sayısının 60 milyonu aştığı belirtilen, vatandaşların binlerce hizmete ulaşabildiği dijital platform e-Devlet'e önümüzdeki süreçte Yapay Zekâ Temelli Çevrimiçi Destek Sistemi'nin eklenmesi bekleniyor.

Daha önce Çalışma Hayatım, İkametgâhım ve Araçlarım gibi hizmetlere eklenen e-Devlet'e yakında yapay zekâ temelli bir sistem ekleniyor. Şu anda aynı anda 6 bin hizmete destek sağlayan e-Devlet'in 60 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor. Gelen son veriler, kullanıcı sayısının geçen yıla göre %10 arttığına işaret ediyor.

Yapay Zekâ Hizmetleri Geliyor

Gelecek yıl sisteme ekleneceği belirtilen yapay zekâ hizmetleri, ileri analitik ve yapay zekâ ihtiyaçlarına yönelik hazırlanacak. Bu konuyla ilgili dijital devlet stratejisi oluşturulacak ve merkezi süreç otomasyonu platformunun kurulumuna ilişkin pilot çalışma hayata geçirilecek.

Tüm bu planlar doğrultusunda gelecek yıl e-Devlet'in 70 milyon kullanıcı barajını aşması planlanıyor. Hizmet sayısının da 7.400'e ulaşacağına işaret ediliyor.

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