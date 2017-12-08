e-Devlet Yeni Bir Hizmete Daha Kavuştu

e-Devlet, sahip olduğu özellikleriyle vatandaşların birçok işini internet üzerinden halletmesini sağlıyor. Her geçen gün biraz daha büyüyen platform, yepyeni bir özellik daha kazandı. Bundan sonra bankadan çektiğiniz kredilerde adınıza yapılmış e-Haciz var mı yok mu tek bir tıkla öğrenebileceksiniz. Peki, e-Devlet'ten e-Haciz sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı.

Kayıtlı 35 milyon kullanıcının bulunduğu e-Devlet yeni özelliklerle her gün hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Öyle ki kullanıcılar e-Devlet Kapısı üzerinden 378 kurum ve kuruluşun 2 bin 430 hizmetinden faydalanabiliyor.

Dün akşam itibarıyla kullanıma sunulan yeni hizmetlerden bir tanesi de Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-Haciz Banka) işlemi. Vatandaşlar bundan sonra e-Devlet kapısı üzerinden haciz sorgulama işlemi yapabilecekler.

Devlete olan borçlarınız doğrultusunda uygulanan e-Haciz için borçlu olduğunuz devlet kurumu posta yoluyla size bir ihbarname gönderip sizi bilgilendirecektir; bu bilgiyi aldığınızda varolan borcunuzu yedi gün içerisinde ödemeniz gerektiği beyanı yapılır. e-Devlet'in duyurduğu yeni hizmet "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-Haciz Banka)" ile birlikte çalıştığınız bankadan hakkınızda uygulanmış e-Haciz'i öğrenebileceğiniz gibi e-Devlet şifrenizle sorgulama yapıp hakkınızda uygulanmış olan e-Haciz'leri öğrenebileceksiniz.

e-Haciz Sorgulaması Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden e-Haciz sorgulaması yapmak oldukça basit. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme girdikten sonra, sol tarafta yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklıyorsunuz.

Ardından, karşınıza çıkan kurumlardan "Gelir İdaresi Başkanlığı"nı buluyorsunuz. (İsterseniz arama çubuğundan da aratabilirsiniz) Sonrasında, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" altında çıkan "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)" hizmetini seçiyorsunuz ve karşınıza çıkan "Uygulamaya Git" butonuna tıklıyorsunuz.

Butona tıkladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasına yönlendirileceksiniz ve o sayfada adınıza kayıtlı "Araçlara uygulanan elektronik hacizler" ve "Banka hesaplarına uygulanan elektronik hacizler" seçeneklerini görebileceksiniz. Ardından istediğiniz sorgulamayı yaparak adınıza herhangi bir haciz bildirisinin olup olmadığını görebilirsiniz.