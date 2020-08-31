E-Duruşma Dönemi Başlıyor! Adalet Bakanı Açıkladı

Bakan Abdülhamit Gül, 2020-2021 adli yıl açılışı kapsamında mesaj yayınladı. Gül, e-duruşma hakkında açıklama yaptı. İşte Adalet Bakanı tarafından yapılan e-duruşma açıklaması.

Gül açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır.

Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır.