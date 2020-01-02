e-Fatura ile Kaç Milyar TL Tasarruf Sağlandığı Açıklandı

Brüt satış hasılatının 10 milyon TL’den, 5 milyon TL’ye düşmesiyle birlikte e-Dönüşüm çözümlerini tercih eden işletme sayısını artarken e-Dönüşüm süreçlerini tamamlayan işletmeler de genel giderlerini azaltarak kazanmaya başladı.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş yaptığı açıklamada her yıl ortalama 100.000 ağacın kesilmekten kurtulduğunu söyledi. Alpaslan Tomuş, "Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlandı" dedi.

100.000’den fazla işletmenin e-Fatura’ya geçişini öngördüğünü söyleyen Tomuş açıklamasının devamında "Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş. İşletmeler, e-Dönüşüm ile operasyonel masraflarını azaltarak, maliyet ve zaman yönetimini de kolaylaştırıyorlar. 2020’de e-Fatura ve e-Arşivdeki zorunluluk kapsamlarının değişmesiyle birlikte dijital dönüşüm daha da hız kazanacak." dedi.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura kısaca standart fatura ve faturalama sürecinin dijital ortama aktarılması demek. Günümüzde pek çok şirket e-Faturaya geçmiş durumda. İşyerleri ve mükellefler kolaca e-Fatura düzenleyebilmekte ve tüm faturalara ulaşım sağlayabilmekte.