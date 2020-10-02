Bakan Soylu Açıkladı: E-İmza Kimliklere Yükleniyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde gerçekleşen İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programında e-imza ile ilgili önemli açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "e-imza kimliklere ne zaman yüklenecek?" sorusunun yanıtını verdi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

E-İmza Kimliklere Ne Zaman Yüklenecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde gerçekleşen 'İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programına katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz, yakında e-imza'nın altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Peki, e-imza kimliklere ne zaman yüklenecek?

İçişleri Bakanı Soylu, "Vatandaşımızın oradaki memnuniyetinin ne kadar arttığını görüyoruz. Bir taraftan kimlik kartımızın içine ehliyetimizi yüklüyoruz. Daha da var. TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. E-imza'nın da yakında altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. İnşallah 2021 yılının belirli bir zaman diliminde o da kimliklere yüklenmiş olacak. Bir taraftan 112'ler var, acil çağrı merkezlerinin entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Acil çağrı merkezlerinin entegrasyonu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Soylu, "2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 olacak. Tek bir numaradan acil çağrı merkezlerine ulaşılabilecek. Hem bir kolaylığı hem bir modernliği sağlıyoruz. Bütün bunların hepsi, bizim açımızdan fevkalade önemli bir sorumluluğu da üstlenmemizi teşkil ediyor" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: