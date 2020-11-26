e-Devlet'ten Sonra e-İş Geliyor: e-İş Nedir?

e-İş nedir? e-İş adı altında özel ve kamu ekonomik birimlerin sayısallaşması yönünde bir proje geliştirildiği bilgisi aktarılıyor. e-İş hakkında gelen bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte e-İş hakkında bilinenler.

e-İş Nedir?

Dünya.com'un aktardığı habere göre, projenin nihai hedefi geniş kapsamlı bir kavramsallaştırma olarak belirlenmiş durumda. Sadece ekonomik aktörler-kamu değil, özel sektörün de kendi aralarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda yapmasına, bunların sayısallaştırılmış işlemlere dönüştürülmesine çalışılacak.

Kaynaklar Dünya.com'a verdiği bilgide Türkiye’nin e-devlet ile başlayan iş ve işlemlerin sayısallaşması, online hale getirilmesi sürecinde belirli bir aşamaya gelindiğini söyledi ve gerçekte vergi, gümrük vb. uygulamalar başta olmak üzere iş dünyasının kamu ve hukuk ile olan işlemlerinde çok sayıda işlemin online olarak yapılabildiğini aktardı.

Bunların e-İş adı altında toplanması, iş ve işlemlerin süreçleri, hayata geçirilmesi bakımından yapılabilecek her türlü sayısallaştırmanın belirlenmesi, şimdiye kadar elde edilen deneyimler ışığında sayısallaştırma ve online hizmet sunmaya yönelik yeni alanların açılması planlanıyor.

e-İş sistemi hakkında şu anda resmi kurumlar tarafından bir açıklama bulunmuyor. Kaynaklar kısa vadede yeni sayısal entegrasyon çalışmalarının hayata geçirileceğine vurgu yapmakta.

KOBİ’lerin sayısal yeteneklerinin artırılması, iş ve işlemlerinde e-İŞ ve e-devlet uygulamalarını kullanması için çalışmalar yapılacağı konuşulmakta. Bütün sürecin nihai hedefinin, sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik ortamın sayısal dönüşümünün bir kavramsal çerçeve içine oturması ve sistemin kendini besleyebilir hale getirilmesi olduğu belirtilmekte.

Sizler e-Devlet sisteminin ardından e-İş sisteminin de gelecek olması hakkında düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

e-Devlet indir butonuna basarak e-Devlet uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. e-Devlet uygulaması üzerinden neredeyse tüm devlet işleri yapılabiliyor.

Adli sicil kaydı sorgulama, IMEI sorgulama, üzerinize kayıtlı hatları öğrenme, numara taşıma sorgulama, 4A – 4B detaylı hizmet dökümü alma, aile hekiminizi öğrenme, trafik cezası sorgulama, sınav sonuçlarını öğrenme ve daha pek çok işlemi yapmak için e-Devlet uygulamasını indirebilmektesiniz.