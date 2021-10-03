e-Nabız Hacklenmiş Olabilir: Veriler Satışa Çıkarıldı!

e-Nabız hacklendi iddiası sosyal medyayı karıştırdı. e-Nabız üzerindeki birçok bilginin çalındığı ve hack forumlarında satışa çıkarıldığı iddia edildi. Hackerlar ellerinde 7 milyon veri olduğunu söylüyor.

Ekşi Sözlük yazarı bleuarcont tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre e-Nabız üzerindeki profil verileri hack forumlarına düşmüş durumda. Binlerce vatandaşın aşı, kimlik ve randevu bilgilerine erişen hackerlar, profilleri satışa çıkardı.

e-Nabız hacklendi mi?

Sözlük yazarının eklediği forum görseline göre verileri sızdıran hackerların elinde 7 milyona yakın profil bulunuyor. Ayrıca sızdırılan veriler arasında ad soyad, kimlik, şifre, yaş, kilo gibi bilgilerin olduğu iddia edildi.

Hackerlar tarafından yapılan açıklamada, "E-nabız, Türkiye'nin kişisel sağlık kayıt sistemidir. Bu sistem ile kullanıcıların sağlık bilgilerini, randevularını, organ raporlarını görüntüleyebilirsiniz. Organ bağışı, kan bağışı, randevu alabilirsiniz. Bu sızıntıda 7 milyon profil var." ifadeleri kullanıldı.

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, vatandaşları da tedirgin etmeyi başardı. Hackerlar tarafından satışa çıkarılan bilgiler 600 dolar gibi fiyatlardan (büyük bir ihtimalle Bitcoin aracılığıyla) satılıyor.

İddiayı ortaya atan Sözlük yazarı ise, "Warez ve hack sitelerine düşen bir başka devlet internet sitemizin veri tabanı. alelen satışı yapılmakta. vahim olan durum organ bağışçıların kimlik ve adres bilgilerinin de bu kayıtlarda apaçık ortada olması." şeklinde konuştu.

T-Mobile'ın hackleyen kişi Türkiye'de yaşıyor

T-Mobile US Inc.'in sistemlerine girme sorumluluğunu üstlenen bilgisayar korsanı, kablosuz şirketin sorunlu güvenliğinin, 50 milyondan fazla kişinin kişisel bilgilerini içeren bir kayıt önbelleğine giden yolunu kolaylaştırdığını söyledi.

Birkaç yıl önce Türkiye'ye taşınan 21 yaşındaki Amerikalı John Binns, The Wall Street Journal'a güvenlik ihlalinin arkasında kendisinin olduğunu söyledi. 2017'den beri birkaç çevrim içi takma ad kullanan Binns, hackin ayrıntılarını Telegram üzerinden anlattı.

WSJ ile Telegram mesajları aracılığıyla konuşan hacker Binns, “Güvenlikleri berbat. Panik yapıyordum çünkü büyük bir şeye erişimim vardı” diyerek T-Mobile şirketini suçladı. Binns ayrıca WSJ'ye sunuculara girmesinin yaklaşık bir hafta sürdüğünü söyledi. Binns'in tek başına çalışıp çalışmadığı belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili henüz Sağlık Bakanlığından resmi bir açıklama gelmemiş olmasına karşın, iddianın doğru olmayabileceğini de hatırlatmak gerekiyor. e-Nabız hack iddiasıyla ilgili daha fazla bilgi için Tamindir.com'u takip etmeyi unutmayın.