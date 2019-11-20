e-Okul Uygulaması Yenilendi! Velilere Bildirim Gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni güncelledi. Yeni güncelleme ile beraber uygulamaya bildirim özelliği geldi. Velilere bildirim gönderilecek. MEB yaptığı yenilikler ile velilerin hayatını kolaylaştıracak.

e-Okul Uygulamasına Güncelleme Geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, e-Okul uygulamasını yeniledi. Ücretsiz olarak kullanılabilinen mobil uygulama sayesinde öğrencilere ait tüm bilgiler kolayca öğrenilebiliyor.

Mobil uygulama üzerinden öğrenciye ait, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, sınav tarihi, ders programı gibi çeşitli bilgilere ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı güncelleme ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip etmelerini hedeflemekte.

Yeni gelen bildirim sistemi sayesinde, öğrenci devamsızlık yaptığında velilere bildirim gönderilecek. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde öğretmenlerin hayatını kolaylaştırmak için e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi uygulamalara tek şifre ile giriş özelliğini sunmuştu. Ayrıca uygulamalara girişte e-Devlet entegrasyonu da yapılmıştı.

e-Okul uygulamasına yapılan yeni güncellemenin kademeli olarak tüm cihazlara sunulacağını tahmin etmekteyiz. e-Okul mobil uygulamasını hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden kolayca cihazınıza indirebilirsiniz.