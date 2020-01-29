E-Posta Adreslerinin Çoğu Ele Geçirilmiş Durumda

Güvenlik uzmanları tarafından yapılan son açıklamayla halihazırda kullanılan e-posta adreslerinin yüzde 85'lik bölümü açığa çıkmış durumda. Hal böyle olunca birçok e-posta adresi, güvenlik açısından riskleri de beraberinde getiriyor.

Kaspersky bünyesinde çalışmalarını sürdüren güvenlik uzmanları, e-posta adresleri üzerine önemli noktalara değindiler. Uzmanlar Uluslararası Gizlilik Günü için kullanıcıların karşılaştığı riskleri ve siber tehditleri inceledi.

İnceleme sonucu çıkan bilgilere göre, Kaspersky Security Cloud kullanıcılarının yüzde 85'i, mobil cihazlarındaki "Privacy Checker" özelliğini kullanarak e-posta adreslerinin son zamanlarda yaşanan veri sızıntıları ve diğer benzer vakalar sonucunda herkesin bilgisine açıldığını öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Teknoloji çevrim içi iletişimi geliştirdi ve insanların birbirine daha yakın olduğu bir dünya kurmayı sürdürüyor. Sıradan tüketicilerin, bu yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirirken, tüm bunların temelini oluşturan kişisel verilerini koruma konusunda proaktif davranması da önemli. Günümüzde insanların kişisel bilgileri, parola hırsızlığından kimlik avına kadar birçok yöntemle hedef alınıyor. Ancak herkes birkaç basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir." dedi.

Kaspersky, kişisel verilerini korumak isteyenler için uyarılarda da bulundu. Kaspersky tarafından yapılan uyarı ise şöyleydi: "Şüpheli bağlantılardan ve uygulamalardan uzak durun. Bilmediğiniz bir kaynaktan bir bağlantı veya belge geldiğinde ya da gelen bağlantı ve belgenin içeriğinden emin olmadığınız durumlarda gönderen kişiyi kontrol edin. İnterneti kullanırken tedbiri elden bırakmayın. Bağlantıları ve hizmet sözleşmelerini dikkatle okuyun. Yalnızca sertifikalı ve güvenilir programları ve web sitelerini kullanın. En son yamaları ve güncellemeleri kurarak internet güvenliği hizmetlerinizin güncel olmasını sağlayın. Böylece cihazınızı en son tehditlere karşı korumuş olursunuz. İnsanların sosyal medya hesaplarını güvenle kurabilmesi için hazırlanan Privacy Checker aracını kullanmaya başlayın. Kaspersky Security Cloud gibi hesap bilgilerinizi koruyan ve kişisel verileriniz sızarsa sizi bilgilendiren, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."