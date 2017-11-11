E-Posta Dolandırıcılarını Yapay Zeka ile Bezdirebilirsiniz

Elektrik posta yoluyla yapılan dolandırıcılıkların boyutunun milyar dolarlara vardığı daha önce açıklanmıştı. Yeni Zelanda’da kurulan NetSafe isimli bir güvenlik şirketiyse e-posta yoluyla dolandırıcılık yapmak isteyenleri etkisiz hale getirecek yeni bir yapay zeka geliştirmeyi başardıklarını açıkladı.

Çivi çiviyi söker mantığıyla harekete geçen NetSafe, dolandırıcıları tespit eden ve sizin yerinize onlarla iletişime geçen bir chatbot geliştirdi. Onlarca farklı karaktere bürünebilen yapay zekanın, dolandırıcı olduğuna kanaat getirdiği e-postalara cevap verebildiği ve dolandırıcıyı o işe girdiğine pişman edecek seviyeye getirene kadar zorladığı da söylendi.

Çalışma mantığı aslında oldukça kolay olan Re:scam isimli chatbotun, dolandırıcının gönderdiği elektronik postalara uğraştırıcı cevaplar vermek suretiyle çalıştığı belirtildi. Tanıtım videosunda da görülebileceği üzere “gizli örgütümüz İlluminati’ye katılarak, hemen 5 milyon dolar kazanın.” şeklinde gönderilen bir e-posta’ya yaşlı biri gibi cevap vererek, banka kartı bilgilerini almaya çalışan dolandırıcıyı isyan edecek seviyeye getiren Re:scam’in, gönderilen postanın içeriğine göre karakter değiştirebildiği de kaydedildi.

Şimdilik [email protected] adresine gönderilen elektronik postaları cevaplayabilen Re:scam, bugüne kadar onlarca dolandırıcıyla yüzleşti. Scribd üzerinden Re:scam tarafından hayatlarından bezdirilen dolandırıcılarla yapılan konuşmaları paylaşan NetSafe, sistemin nasıl çalıştığını da böylece göstermiş oldu. Oldukça ilginç bu güvenlik duvarının nasıl çalıştığını ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.