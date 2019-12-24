E-Scooter Şirketi Lime Ülkemize Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

Son zamanlarda hızla büyüyen e-scooter pazarının önemli oyuncularından birisi olan Lime ülkemize giriş yapmak için hazırlanıyor.

Yakın Zamanda Hazır Olması Bekleniyor

Son zamanlarda alternatif bir ulaşım aracı haline gelen e-scooter modelleri ne yazık ki ülkemizdeki yüksek fiyat politikası nedeni ile pek çok eleştiriye maruz kalıyor. Rekabetin sıkılaşması ile birlikte fiyatların daha esnek bir hale geleceğini düşündüğümüz sektöre yeni bir oyuncu daha girmeyi hedefliyor.

Bu şirketlerden birisi olan Lime, yurt dışında oldukça önemli servislerden birisi olarak öne çıkıyor. İddialara göre şu an ülkemize giriş yapmaya çalışan şirket ortak arama aşamasında bulunuyor. Henüz tarih bilgisi hakkında herhangi bir detay bulunmasa da önümüzdeki yıl içerisinde faaliyete başlaması oldukça mümkün gözüküyor.

Özellikle Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde yaptığı kampanyalar ile gündeme gelen e-scooter şirketi bu noktada ülkemizdeki yüksek fiyat politikasını kırabilir. Örneğin Amerika'da da hizmet veren Lime aylık 5 dolar ödeme yapan kullanıcıların diğer ücretlerden muaf tutulmasına olanak sunmakta.

Bugün ülkemizde hizmet veren şirketler yaklaşık 3 TL açılış ücreti ve 0,75 TL dakikalık kullanım ücreti alıyor. Hız limitlerini ve yol koşullarını dikkate aldığımızda yer yer taksi kullanımının dahi daha mantıklı olduğu durumlar olabiliyor. Bu yönde adımların atılması alternatif ulaşım araçlarının gelişmesinde önemli bir yol açabilir.