E-Scooter Yaralanmaları Dört Yılda Dört Katına Çıktı

Muhtemelen e-scooter'ların yükselmesinin daha fazla yaralanmaya yol açtığını duymak şok etmeyecek ancak araştırmacıların artık daha somut bir kanıtı var. ABD'deki elektrikli scooter kaynaklı yaralanmaların yüzde 222 oranında arttığı gözlemlendi.

University of California San Francisco tarafından yapılan araştırmaya göre 2014 ila 2018 yılları arasında 39 binden fazla insanın e-scooter ile kaza yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık 3300 adet hastane kabulü var ve bu, yüzde 365'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca yaralanmaların çoğu 18-34 yaş aralığında.

Bunların haricinde yaralanmaların neredeyse üçte biri kafa travmasına yol açmış durumda. Araştırmacılar scooter türünün net olmadığı vakaları sayamadıklarını ve bazı kullanıcıların yaralanmalarına rağmen hastaneye gitmemeye karar vermiş olabileceklerini de dile getirdi.

Kask kullanımının yaygınlaşması gerektiğini ve insanların nereye binecekleri konusunda gözetimin "büyük ölçüde olmadığını" savunan araştırmacılar, e-scooter'ların ve hizmetlerinin riskleri artırdığını ekledi. Yine araştırmacılara göre kaza yapan bireylerin kentsel alanlarda iki tekerleği nispeten yüksek hızlarda kullandığını söylüyor.

Konuya ilişkin e-scooter şirketleri çalışmalar yapıyor olsa da sürücü güvenliği hala tartışma konusu. Bireylerin scooter kullanıyorken kask takması zorunlu ancak 40 bine yakın kişinin buna uymadığını söylemek mümkün.