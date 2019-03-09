E-Sigara Kalp Krizi Riskini Arttırıyor mu?

ABD’de Kansas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde elektronik sigara kullanımıyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, elektronik sigara kullananların kalp krizine yakalanma ihtimali, kullanmayanlara oranla yüzde 34 daha yüksek. Araştırmada ayrıca, elektronik sigara içenlerde koroner kalp rahatsızlığı riskinin yüzde 25, depresyon ve kaygı bozukluğu riskinin de yüzde 55 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın başındaki isim olan Doç. Mohinder Vindhyal, "Bugüne kadar elektronik sigara kullanımının kalp ve damarlara ilişkin etkileri fazla bilinmiyordu. Elde edilen veriler gerçek bir uyarı işareti niteliğinde ve elektronik sigaranın tehlikeleri konusunda daha fazla eylem ve farkındalığa yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, elde edilen bu bulgular derinlemesine bir neden-sonuç ilişkisine dayanmıyor. Çünkü elektronik sigaralar son 10 yılda yaygınlaştı ve araştırmaya katılan elektronik sigara kullanıcıları da uzun süreli içiciler değildi.

2014, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 100 bin kullanıcının gösterdiği reaksiyonların incelendiği araştırmanın sonuçları, önümüzdeki hafta Amerikan Kardiyoloji Koleji'nde ayrıntılı olarak sunulacak.

Pille çalışan ve kullanan kişinin sıvılaştırılmış nikotin çekmesini sağlayan bu cihazların kullanımı, son yıllarda ABD’de ve tüm dünyada yaygınlaştı. ABD'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu cihazların tehlikeleri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Ancak yine de ABD'de gençler arasında elektronik sigara kullanımının, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 78 oranında arttığı görülüyor.