E-spor Hızla Büyüyor! Rakamlar Şaşırtıyor

E-spor sektörü her geçen gün daha da büyüyor. Rakamları duyan oyuncular şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Logitech Türkiye ve Asya Müdürü Mustafa Uyar şaşırtan rakamları açıkladı.

Mustafa Uyar, e-sporun ülkemizde ağırlığını artırdığını belirtti ve "birkaç yıl önce e-spor konuşulmaya başladığında herkes bu konuyu bir hayal gibi görüyordu. Sadece konuya ilgi duyan kişilerin farkında olduğu e-sporun Türkiye’de ne ölçüde varlık gösterebileceği tartışılıyordu" dedi.

Türkiye'de hız kesmeden büyüyen e-spor sektörü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Uyar, "içinde bulunduğumuz oyun sektörü, dünyada eğlence sektörüyle karşılaştırıldığında, örneğin oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştığını görüyoruz. Dünyanın en popüler filmi günümüzde 1.3 milyar dolar civarında ciro yapabiliyorken League of Legends oyunu 2.1 milyar dolar ciro yapıyor" dedi.

16 yaşındaki bir oyuncunun 32 yaşındaki ünlü bir sporcudan çok daha fazla para kazanabildiğini söyleyen Mustafa Uyar, Türkiye'deki oyun sektörünün hızla büyümeye devam edeceğini açıkladı. Hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden League of Legends oyununu cihazınıza indirebilir ve sizde e-spor sektörüne ilk adımı atabilirsiniz.