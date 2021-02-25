E-Spor Oyuncusu Kadın, Başka Bir Oyuncu Tarafından Öldürüldü

Oyun dünyasında "Sol" ismi ile bilinen e-spor oyuncusu kadın Oliveira Bueno da Silva, Brezilya polisine göre pazartesi günü öldürüldü. Mobil oyunlardaki başarısı ile tanınan 19 yaşındaki kadın, e-spor kariyerine Call of Duty Mobile oyunu ile başlamıştı ancak başka bir oyuncu tarafından öldürüldüğü bildirildi.

E-Spor Oyuncusu Kadın Neden Öldürüldü?

Insider'ın haberine göre e-spor kariyerine henüz yeni başlamış bir Call of Duty Mobile oyuncusu olan genç kadın, pazartesi günü evinde başka bir oyuncu tarafından öldürüldü. ESPN Brazil, e-spor kariyerine mobil oyunlarla başlayan 19 yaşındaki Silva'nın "Flashlight" ismini kullanan Guilherme Alves Costa adlı başka bir oyuncu tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Silva'nın Costa ile yaklaşık bir ay önce internet üzerinden tanıştığı söyleniyor. Polisin raporuna göre saldırının en az iki haftadır planlandığına dair defterde bazı önemli kanıtlar yer alıyor.

Polis, Silva'nın Brezilya'daki São Paulo'nun kuzeyinde bir bölge olan Pirituba'daki evinde bıçaklanarak öldürüldüğünü ve Costa'nın saldırıya ait görüntüleri e-spor kuruluşu olan Gamer's Elite de dahil olmak üzere birden fazla kişi ve kuruluşla paylaştığını belirtti.

Bir Instagram gönderisinde yer alan fotoğrafa göre kişi ve kuruluşlara gönderilen görüntünün yanı sıra PDF dosyası da yer aldı. Bu PDF dosyasının içerisinde Hristiyanlara yönelik nefret içeren yazıların yer aldığı söyleniyor.

Jovem se encontra com amiga virtual em São Paulo, mata ela e posta vídeo rindo ao lado do cadáver. pic.twitter.com/GhD4dWBjbS — Crimes Reais (@CrimesReais) February 24, 2021

Gamer's Elite, söz konusu video hakkında ilgili yetkililere bilgi verdiklerini, olay anını gösteren videonun üyeler tarafından paylaşılmaması istendiğini belirtirken Costa'nın yüzünü neredeyse hiç görmediklerini de ifade etti.

Bir üniversitede profesör olarak görev yapan Lola Aronavich'in Twitter'da paylaştığı tweete göre saldırgan aynı zamanda kendisine de bir mesaj gönderdi. Katili hiç tanımadığını belirten profesör, kendisine açmak istemeyeceği görüntüleri içeren bağlantılar gönderdiğini söyledi.

ESPN Brazil'e göre Costa, Silva'yı öldürdükten 30 dakika sonra polise teslim oldu ve polise akıl sağlığının tamamen yerinde olduğunu söyledi. Dava, Brezilya ceza kanuna göre kadın cinayeti suçu kapsamına giriyor. Brezilya, profesyonel Call of Duty Mobile oyuncusu Silva'nın ölümü hakkında sayısız paylaşımda bulunurken e-spor organizasyonu Jaguares Esports, kadın cinayetine dikkat çekti.