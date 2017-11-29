E-spor Pazarı, 1 Milyar Dolarlık Büyüklüğe Ulaşacak

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, e-spora ilginin artmasıyla düzenlenen turnuvalar ve verilen ödüllerle dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de e-spor sektörü oluştuğunu belirtti ve pazarın hızla büyüdüğünü dile getirdi.

Dünyada hızla gelişen e-spor pazarının en büyük ekosistemlerinden birini de Türkiye oluşturuyor. Erkin, dünyada hızla büyüyen "e-spor" pazarının bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

E-sporun bugünkü popülerliğinin Dota ve League of Legends gibi oyunların çıkışıyla oluştuğuna işaret eden Erkin, yapılan turnuvalarda Counter Strike, Quake gibi oyunların yanı sıra Warcraft gibi gerçek zamanlı strateji oyunlarının da yer aldığını kaydetti.

Uzak Doğu'da e-spora ilginin artmasıyla ilk uluslararası turnuvanın yapıldığını belirten Erkin, daha sonra World Cyber Games, Intel Extreme Masters ve Major League Gaming gibi yapıların kurulduğunu ifade etti.

Dünyada yaklaşık 200 milyon kişinin e-sporla ilgilendiğine dikkati çeken Erkin, "Araştırmalara göre e-spordan elde edilen gelirler ve yatırımlar geçen yıl 900 milyon dolar civarındaydı. E-spor sektörünün bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Buna yayın hakları, reklamlar, sponsorluklar, ürün ve bilet satışları gibi kalemler de dahil. Tahminlere göre sektörün 2020 yılında 5 milyar dolarlık büyüklüğü bulması öngörülüyor." dedi.

E-spor'un olimpiyatlara dahil edilmesi yönünde taleplerin olduğunu ifade eden Erkin, böyle bir gelişmenin e-sporun popülerliğini ve saygınlığını daha da artıracağını belirtti. Ülke olarak e-spor alanında başarılı oyuncularımızın ve takımlarımızın olduğunu dile getiren Erkin, "2015 yılında Counter Strike'ta dünya şampiyonu olmayı başardık. Bu tür başarıların ülkemizde oyunlar hakkında zaman zaman ortaya çıkan ve pek de aslı olmayan haberlerden kaynaklanan olumsuz tepkileri engelleyeceğini umuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de 4 bin lisanslı e-sporcu bulunuyor. Amatör takım sayısı 14 bine ulaşırken, bu takımlarda yaklaşık 60 bin oyuncu yer alıyor.