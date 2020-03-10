e-Spor Yakın Gelecekte Futbolun Tahtına Oturabilir

Elektronik sporlar ya da e-Spor her geçen gün izleyici kitlesini büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin öncüleri arasında yer aldığı e-Spor sahnesinde bugün bir başka güzel haber daha yaşandı. Dünyanın ilk e-Spor federasyonlarından birini kuran Türkiye, Avrupa Espor Federasyonu kurucu üyelerinden biri olmak üzere davet aldı. TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, federasyonun dört yönetim kurulu üyesinden biri olarak seçildi.

Türkiye de federasyon kuran ilk ülkelerden biri olurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu alana desteğini artırıyor. Avrupa Espor Federasyonu, Türkiye e-spor Federasyonu’nun aktif rol aldığı 1.5 yıllık hazırlık sürecinin ardından 23 üye ülkenin katılımıyla 21 Şubatta kuruldu. Avrupa Espor Federasyonu tarafından yapılan ilk seçimde TESFED kurucu üye olurken, TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, 22 geçerli ülke oyunun 19’unu alarak, tarihe geçecek bir oy oranıyla kurucu yönetim kurulu üyesi seçildi. 4 yönetim kurulu üyesinden biri olan TESFED Başkanı Alper Afşin, futbolda karşılığını UEFA olduğunu belirterek, “E-spor için UEFA’nın kurulduğu günlerdeyiz ve Türkiye’de bu kurucu ülkelerden biri” dedi.

Özdemir, süreci şöyle anlatıyor: “2019’dan 2020’ye kadar yaşanan süreçte Avrupa Espor Federasyonu’nun görevi misyonu ve vizyonu oluşturuldu. Bu çerçeve, Belçika kanunlarına göre tekrar düzenlenerek 1 Başkanın, 4 yönetim kurulu, 5 danışma kurulu üyesinin olduğu ve 16 kurucu delegeden oluşan meclisin olduğu bir yapı oluşturuldu. 20 Şubat 2020’de Belçika’nın Brüksel kentinde, Avrupa Parlamentosu’nun ev sahipliğinde yapılan 2 günlük istişare toplantılarını 21 Şubatta seçimler takip etti. Seçimler gizli oylama ile yapıldı, aday listesi de Lozan’da seçilen geçici kurulun oluşturduğu kriterlere göre belirlendi. Yedek üye olarak tabir edilen 7 ülkeden 6 ülke, süreç içerisinde kriterleri tamamlamış ve tam üyelik hakkı kazandı” diye konuştu.

e-Spor futbolun tahtına oturacak

Özdemir e-spor dünyasının geldiği noktayı şöyle anlattı: "e-Spor endüstrisinin 2021 yılına kadar 1.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel e-spor gelirleri yıldan yıla yüzde 40’dan fazla, e-spor taraftar sayısı da yıllık yüzde 15’lik artış gösteriyor. Esportsearnings. com'a göre 2019'da 4.717 turnuva yapılda ve 216.8 milyon dolarlık ödül dağıtıldı. 2019'da 4 bin 981 oyuncu, 39.6 milyon dolarlık turnuva geliri ile ABD birinci olurken, onu bin 32 oyuncu ve 18.8 milyon dolar gelirle Çin, 105 oyuncu ve 16.4 milyon dolarla Güney Kore izledi. Listede Türkiye151 oyuncu ve 685 bin 335 dolar turnuva geliriyle 39'uncu sırada yer aldı. E-spor taraftar sayısı, dünyada 201 milyon iken, Türkiye’de ise 4 milyonu aştı."

Türkiye'de kurulan federasyon ile ilgili detaylar ise şöyleydi: "Dünyada 45’ten fazla ülkede ulusal e-spor federasyonu var. Bazı federasyonlar ulusal olarak bakanlık tarafından tanıyor ve milli takımları da bulunuyor. Türkiye’de e-spor takipçi sayısı ise taraftar sayısından daha fazla, e-sporun bilinirliği ise 12 milyonla dijital oyun piyasasında dünyada 18. sırada yer alan Türkiye’de, 15 binin üzerinde amatör espor takımı ve 60 binin üzerinde amatör oyuncu bulunuyor. Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından lisanslanan kulüp ve oyuncu sayısı çok hızlı artıyor. Ayrıca Türkiye’de federasyonun tanıdığı 2 farklı oyunun resmi ligi var. Bu oyunlar League of Legends (LOL) ve Zula. Ocak ayı itibarıyla lisanslı kadın e-sporcu sayısı 131, erkek e-sporcu sayısı ise bin 384 olmak üzere toplam lisanslı e-sporcu sayısı bin 515. Lisanslı kulüp sayısı ise 85… Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi spor kulüpleri de e-spor takımları kurdu. E-spora ilgisi olan grup ise ağırlıklı olarak 14-25 yaş aralığında gençlerden oluşuyor. Geçen yılın rakamlarına göre 46 milyon internet kullanıcısının 32 milyonu mobil, bilgisayar ya da konsol oyunları oynuyor. Oyuncular, ortalama 5 bin lira kazanırken Türkiye’de en çok kazanan e-sporcu Özgür Eker’in kazancı 1 milyon lirayı aşmış durumda…"

Türkiye’nin dünya çapında başarılar elde etmiş oyunculara ve takımlara sahip olduğunu ifade eden Afşin, “Oyuncu transferleri de yaşanıyor. Tranferslerde 6-7 haneli rakamların konuşulduğu duruma gelindi. Daha da artacağını öngörüyoruz” dedi. Geçen yıl TESFED olarak Türkiye Kupası düzenlediklerini kaydeden Afşin, “6 oyundan oluşan turnuvada 3 bin 500 biletli izleyici vardı. Yayını ise 300 bine yakın tekil kişi izledi. bu yıl 500 bine ulaşacağını ön görüyoruz” dedi. Afşin, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile liselerarası e-spor turnuvası düzenleyeceklerini de kaydetti. e-spor, henüz Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınmasa da Uluslararası e-spor Federasyonu’nun Asya Olimpiyat Konseyi tarafından tanındığını ifade eden Afşin, 2022 Asya Oyunları’nda e-spor madalya branşı olacağını da söyledi.