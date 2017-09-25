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E-ticaret Alışverişlerine Stopaj mı Geliyor?

e-ticaret
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İrem Sayın
İrem Sayın İnternet

E-ticaret sitelerinin ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Yakın zamanda sektörün devlerinden, Amazon da Türkiye pazarına giriş yaptığının sinyallerini verdi. Bu büyüyen ilgi hakkında açıklama yapan TOBB E-ticaret Meclis Başkanı, sektörün ülkemizde güçlü bir gelecek vadettiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Bundan sonra e-ticaret, ‘Biri bizi gözetliyor evi’ gibi olacak” açıklaması dikkatimizi oldukça çekmişti. E-ticaret sitelerini takip etmek için özel olarak kurulan TOBB E-ticaret Meclis’i başkanı ve aynı zamanda GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “E-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde uygulanması gündeme gelen stopaj kesintisi, vergi kaybını önlemek için planlanıyor.” açıklamasında bulundu. Söz konusu uygulamanın Türkiye pazarına girmek isteyen benzer firmaları teşvik edeceğini dile getiren Katrancı, “E-ihracat ekosisteminde yerimizi ivedilikle almak için ülke olarak çalışmalarımızı hızlandırabilirsek, ileride ekonomik büyüme anlamında da yüz güldüren sonuçlar elde edebiliriz.” şeklinde konuştu.

E-ticaret Hacmi Büyüyor

2016 yılında 400 milyar dolar seviyesine ulaşan sanal ticaret hacminin, 2020 yılında 1 trilyon olması bekleniyor. Türkiye’nin de e-ticaret pazarında dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Kantarcı, “Söz konusu girişimlerin Türkiye'de e-ticaretin gelişimi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü potansiyelini tam olarak ortaya koyan, dünya standartlarında dinamizme sahip bir e-ticaret ekosistemi oluşması için Türkiye'de daha gidilecek çok yol var.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: e-ticaret

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