  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. E-Ticaret Devi AliExpress, Kapılarını Türk Girişimcilere Açıyor

E-Ticaret Devi AliExpress, Kapılarını Türk Girişimcilere Açıyor

E-Ticaret Devi AliExpress, Kapılarını Türk Girişimcilere Açıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Çin merkezli online perakende devi Alibaba, e-ticaret platformu AliExpress’in bu yıl ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan girişimcilere kapılarını açtığını ve bu kişilere ürünlerini iste üzerinden satış imkanı sunduklarını açıkladı.

Alibaba Toptan Pazarlar Departmanı Başkanı Trudy Dai, Amerikan Financial Times  gazetesine verdiği demeçte, Türk girişimcileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından AliExpress’in ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan küçük ve orta ölçekli girişimcilere açıldığını söyleyen Dai, bu kişilere ürünlerini site üzerinden uluslararası pazarlara satış imkanı sunduğunu belirtti.

Yukardaki dört ülkeden önemli sayıda şirketin platforma kayıt olduklarını vurgulayan Dai, nihai amaçlarının AliExpress’i daha fazla ülkeye ulaştırmak olduğunu söyledi. 

Platformun farklı ülkelerdeki satıcılara kapılarını açması, AliExpress için önemli bir kırılma olabilir. Zira e-ticaret devi daha önce yalnızca Çinli girişimcilerin ürünlerini satmasına izin veriyordu. Artık Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki firmalara da aynı imkanı sunan AliExpress, sektörün bir diğer devi Amazon ile arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kapatabilir.

Alibaba’yı kurdukları ilk günden itibaren küresel bir erişimi hayal ettiklerini söyleyen Dai, “Bu strateji, Alibaba’yı küreselleştirmeyi amaçlayan daha geniş stratejinin bir parçası”  değerlendirmesini yaptı.

Alibaba’nın Kurucusu Jack Ma, 2019’da Şirketten Ayrılıyor İNTERNET Alibaba’nın Kurucusu Jack Ma, 2019’da Şirketten Ayrılıyor
Alibaba, Trendyol'a Yatırım Yaptı İNTERNET Alibaba, Trendyol'a Yatırım Yaptı
Alibaba, İnternetten Otomobil Satmaya Hazırlanıyor İNTERNET Alibaba, İnternetten Otomobil Satmaya Hazırlanıyor

ETİKETLER: e-ticaret alibaba aliexpress

YORUMLAR