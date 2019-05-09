E-Ticaret Devi AliExpress, Kapılarını Türk Girişimcilere Açıyor

Çin merkezli online perakende devi Alibaba, e-ticaret platformu AliExpress’in bu yıl ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan girişimcilere kapılarını açtığını ve bu kişilere ürünlerini iste üzerinden satış imkanı sunduklarını açıkladı.

Alibaba Toptan Pazarlar Departmanı Başkanı Trudy Dai, Amerikan Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Türk girişimcileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından AliExpress’in ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan küçük ve orta ölçekli girişimcilere açıldığını söyleyen Dai, bu kişilere ürünlerini site üzerinden uluslararası pazarlara satış imkanı sunduğunu belirtti.

Yukardaki dört ülkeden önemli sayıda şirketin platforma kayıt olduklarını vurgulayan Dai, nihai amaçlarının AliExpress’i daha fazla ülkeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

Platformun farklı ülkelerdeki satıcılara kapılarını açması, AliExpress için önemli bir kırılma olabilir. Zira e-ticaret devi daha önce yalnızca Çinli girişimcilerin ürünlerini satmasına izin veriyordu. Artık Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki firmalara da aynı imkanı sunan AliExpress, sektörün bir diğer devi Amazon ile arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kapatabilir.

Alibaba’yı kurdukları ilk günden itibaren küresel bir erişimi hayal ettiklerini söyleyen Dai, “Bu strateji, Alibaba’yı küreselleştirmeyi amaçlayan daha geniş stratejinin bir parçası” değerlendirmesini yaptı.