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E-ticaret Devi Amazon Büyük Bir Skandala İmza Attı

E-ticaret Devi Amazon Büyük Bir Skandala İmza Attı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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E-ticaret devi Amazon büyük bir skandala imza attı. Şirketin ABD şubesi Nintendo tarafından ön siparişe açılan SNES Classic Edition adlı konsolları sahiplerine adaptörsüz gönderdi. Ürünü büyük umutlarla alan müşteriler ise isyanda.

Günde 1.6 milyon paket gönderen Amazon büyük bir hata yaptı. Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi, Nintendo tarafından ön siparişe açılan SNES Classic Edition adlı konsollarını kullanıcılarına eksik yolladı. Haliyle ürünü çalıştıramayan müşteriler de Amazon’a tepki gösterdi.

Büyük umutlarla ürünü sipariş eden müşteriler, kutuyu açtıklarında büyük bir şok yaşadılar. Bunun sebebi, ambalajın içinde ürünün adaptörünün olmamasıydı. Karşılaştıkları tablo nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan talihsiz müşteriler, e-ticaret devini yaptığı hata nedeniyle topa tuttu.

E-ticaret Devi Amazon'dan Büyük Skandal

Yaşanan olayda dikkat çeken bir diğer detay ise, dağıtıcı firmanın Active Boeki K.K olmasıydı. Zira bu firma yalnızca Güneydoğu Asya ve Orta Doğu şubelerinde dağıtım yapıyor. Neden Amerika'daki ürünlerde bu firmanın isminin yazılı olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Büyük bir tepkiyle karşılaşan Amazon hatayı kabul etti ve ürün sahiplerine Nintendo adaptörlerini göndermeye başladı.

Dünyanın en değerli dördüncü şirketi olan Amazon, 1999’da e-ticaret pazarına giriş yapmış ve kısa zamanda bu alandaki liderliğini ilan etmişti. Online satışların yüzde 43’üne sahip olan e-ticaret devinin dünya çapında 300 bin çalışanı bulunuyor. Amazon, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye pazarına girmişti.

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ETİKETLER: nintendo amazon e-ticaret

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