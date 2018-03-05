E-ticaret Devi Amazon, İstanbul'dan Yer Bakıyor

Dünyanın en büyük e-ticaret portallarından Amazon'un Türkiye macerasına ne zaman ve nasıl başlayacağı yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde toptancılara "Hazır olun" mesajı veren şirket, İstanbul'da faaliyetlerini yürütebileceği bir merkez arıyor.

1994 yılında Jeff Bezos tarafından bir araba garajında kurulan Amazon, bugün 572 milyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri haline geldi.

Çok uzun bir zamandır Türkiye pazarına gireceği konuşulan şirket, geçtiğimiz hafta sektör kaynaklarının ortaya attığı bir iddiaya göre, Mart ayında düzenleyeceği görkemli bir lansmanla resmen Türkiye'deki faaliyetlerine başlayacak.

Eylül 2017'de "Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi" adıyla Beşiktaş'ta bir şirket kuran e-ticaret devi, İstanbul'da kendisine uygun bir merkez arıyor. Yaklaşık 4-5 bin metrekarelik bir mekan arayan şirket, yeri bulur bulmaz Türkiye'de test satışlarına başlayacak.

Yüzde 10 gibi Türkiye piyasasının altında bir komisyon oranıyla sektöre girmesi beklenen Amazon, "Shipping with Amazon" ismiyle kendi kargo şirketini de kurmayı planlıyor. Türkiye'deki 20 milyar dolara yaklaşan e-ticaret sektöründe kartların yeniden karılmasına neden olacak bu hamle, pazardaki diğer şirketleri şimdiden endişelendirmeye başladı.

Türkiye'deki faaliyetlerini Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari'ye bağlı olarak yürüteceği ifade edilen Amazon, Çinli Alibaba'nın ardından satışlarda dünyanın en büyük ikinci e-ticaret platformu konumunda.

Öte yandan gelen son haberlere göre, Amazon'un Türkiye pazarına giriş tarihi sarkabilir. Mart 2018 itibarıyla sektöre girmeyi hedefleyen şirket, bunun için 2019 yılına kadar beklemek zorunda kalabilir. Konuyla ilgili gelişmeler henüz netlik kazanmadı. Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.