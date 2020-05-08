Ticaret Bakanlığından "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" Kampanyası

Ticaret Bakanlığı Koronavirüs pandemisi sırasında KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını sundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluve e-ticaret portallarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığıve özel sektör işbirliğinde, kamu-özel sektör birlikteliğinin çok güzel bir örneğini “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasını tanıttıklarını ifade eden Pekcan, bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olabilmeyi, KOBİ’lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini ve kurumsallaşmasını, e-ticaret sayesinde emeklerinin karşılığını alabilmelerini amaçlıyor.

Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

E-ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası

Bakan Pekcan, “Gümrüklerdeki hizmetlerimizden, devlet desteklerine kadar, esnaflarımıza verdiğimiz idari hizmetlerden,tüm vatandaşlarımıza sağladığımız eğitim destek hizmetlerine kadar faaliyet gösterdiğimiz hemen her alanda dijital teknolojileri en etkin kullanan kurumlardan birisi olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı olarak, dijitalleşmenin ülke ekonomik ve ticari hayatında mümkün olan en etkin biçimde tesis edilmesi için çalıştıklarını ve yeni projeler uyguladıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak sundukları hizmetlerde dijitalleşme ve otomasyona önem verdiklerini söyledi.