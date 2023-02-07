E-Ticaret Platformları Tetikte: Fahiş Fiyatlara Karşı Önlem Alındı!

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen ve toplamda 10 ilde etkisini şiddetli bir şekilde gösteren depremin ardından bölgelerde arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Urfa ve Diyarbakır gibi birçok ilde ne yazık ki hala kurtarılmayı bekleyenler var.

Şu ana kadar 3.381 ölü, 15.834 yaralının tespit edildiği afette ihtiyaç duyulan birçok ürün yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu durumdan faydalanmaya çalışan satıcıları tespit eden e-ticaret siteleri konuya yönelik daha titiz bir çalışma başlattı.

İlk Uyarı Hepsiburada'dan Geldi

E-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, deprem sonrasında ihtiyaç duyulan ürünlere yüksek fiyat biçen satıcıların önünü kesmek için önlem almaya başladı. İş ortaklarına gönderdiği bildiri ile birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına fahiş fiyat belirleyen satıcıların hesaplarını süresiz olarak yasaklayacağı bilgisini paylaştı.

Platform bünyesinde bulunan satıcılara iletilen bildiri şu şekilde:

”Ülkece yaşadığımız deprem afetinin yaralarını bir yandan hızlıca sararken, siz iş ortaklarımızdan ilgili ürün fiyatlarına fahiş fiyat artışı yapılmamasını önemle rica ederiz.

Tespit edilmesi halinde gerekli aksiyonların ve önlemlerle birlikte, mağazanızın süresiz olarak askıya alınacağını bildirmek isteriz. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.”