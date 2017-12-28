E-ticaret Sektöründe Kalite ve Çeşitlilik Artırılmalı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti. Ekmekçi, e-ticaret sektöründe yaşanan büyümeyle birlikte tüketicinin artık yeni çözümler beklediğini söyledi.

2017 büyümesinin sektörün potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ekonomisinin üzerinde olacağını belirten Ekmekçi, e-ticaretin geleneksel olarak Türkiye'de yıllık yüzde 35 civarında büyüdüğünü söyledi.

Yıl sonu itibarıyla yüzde 25'lerde bir büyüme beklediklerini ancak bu gerilemenin kötü bir şey olmadığını ifade eden Ekmekçi, "Bu büyüme rakamı, sektörün belirli noktalarda doyuma ulaştığı anlamına geliyor. Aynı zamanda tüketicinin artık daha yeni çözümler beklediğini de gösteriyor. 2017'ye girerken sektör zaten iyi noktadaydı. Yıl içinde heyecan verici yenilik ve hizmet kalitesi olmadı. Sektör, 2018'de ise 2017'den ders alarak tüketiciye sunduğu hizmetin kalitesini artırmalı, ürün gamını çeşitlendirmeli. Sektör, 2018'e fark yaratarak girmek istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Black Friday gibi kampanya zamanlarında tüketicinin online alışverişe olan ilgisinin arttığını söyleyen Ekmekçi, "Black Friday gibi günlerin tüketicinin online alışverişe alışması için önemli olduğunu ve bu gibi kampanyalı günler ya da indirim günlerinin Türkiye'de zamanla daha da sağlıklı işleyeceğini düşünüyorum" dedi.

2018 yılında e-ticaret sektörünün daha da büyüyeceğini belirten Ekmekçi, sektörün isteklerine cevap verilmesinin şart olduğunu ve özel günlerin daha iyi planlanarak, daha fazla müşterinin daha sık alışveriş yapmasının sağlaması gerektiğini ifade etti.