E-ticaret Siteleri Black Friday'de Patladı! Tepkiler Sosyal Medya Gündemine Oturdu

Son zamanlarda black friday indirimleri ile dolan e-ticaret siteleri pek çok yönden büyük eleştiriler ile gündeme geldi. Tüketicilerin şikayetleri sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

#BlackFridayRezaleti

Sosyal medyada dile getirilen şikayetler temel olarak iki başlık altında incelenebilir. Söz konusu şikayetlere konu olan ilk durum sahte indirimler iken ikinci durum ise patlayan siteler oldu. Yaşadıkları sorunları ve saçmalıkları farklı sosyal medya platformlarında dile getiren kişiler, #BlackFridayRezaleti hashtagi ile paylaşımlarda bulundu.

Pek çok markanın yaptığı indirimlerin 'güya indirim' olması dikkatlerden kaçmadı. Almak istedikleri ürünlerin fiyatlarını daha öncesinden takip eden kişiler, kampanyalar sırasında önce fiyat artırımlarının sonra fiyat indirimlerinin yaşandığını aktardı.

Bununla birlikte patlayan siteler de büyük eleştiri gördü. Özellikle şu sıralar pek çok şirketin müşteri hizmetleri ile direkt bir bağlantı kurmak pek de mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte bazı sitelerin ara sıra erişim sorunları yaşaması da en büyük sorunlardan birisi. Benzer şekilde kargolama süreleri için de önemli şikayetler bulunuyor.

Sonuç olarak baktığımızda birkaç yıldır düzenlenen black friday indirimleri için şirketlerin hazır olmasını beklememiz gerekir. Her yıl alışveriş rekorlarının kırıldığı bu günlerde şirketlerin buna hazır olmayışı pek de mantıklı sebeplere dayandırılamıyor. İşte sizler için sosyal medyadan seçtiğimiz bazı paylaşımlar.

#BlackFridayRezaleti @Trendyol Insanları kandırıyorsunuz güya indirim ürün şu an daha pahalı pic.twitter.com/6ipb6C7v8T — Onur Yücel (@UGUREGE) November 29, 2019