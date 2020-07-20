E-ticaret Siteleri Çapraz Ateşe Alındı! Büyük Denetimler Devam Ediyor

Son dönemlerde ciddi bir gelişim kaydetmeyi başaran E-ticaret siteleri, yakın takibe alındı. Özellikle de Rekabet Kurulu kesinlikle göz açtırmıyor. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Pandemi süreci ile birlikte, internet üzerinden alışveriş yapmak çok daha kolay bir hale geldi. Özellikle de bu durum e-ticaret sitelerinin çok ciddi bir ivme kazanmasını sağladı. Fakat kazançlar artınca Rekabet Kurulu konuyu takip etmeye başladı. Onlara göre bazı platformlar haksız yere kazanç sağlıyor. Rekabet Kurulu; 11.06.2020 tarih, 20-28/353-M sayılı kararı ile sektör incelemesi başlatma kararı aldı.

E-ticaret siteleri pazarı kötüye mi kullanıyor?

Rekabet kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, veri sahipliği ve ağ etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem satıcı olarak yer almalarına dayanan eşanlı rollerinin de etkisiyle kötüye kullanma endişelerini de beslediği görülmektedir. Bu bağlamda, e-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı ve/ya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da; sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır.

Yukarıda yer verilen çerçeve dâhilinde, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır” denildi.

Her ne kadar günlük hayattaki alışveriş deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırsa bile yine de e-ticaret siteleri ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Sizce bu tür alışveriş siteleri gerçekten de haksızlık yapıyor mu? Denk geldiğiniz olayları yorumlar bölümünden bizlere paylaşabilirsiniz.